Increíblemente la FA multó a Cavani con 3 partidos por un saludo «racista»

The FA, nombre con el que se conoce a la federación inglesa de futbol, sancionó al uruguayo de Manchester United, Edinson Cavani, con tres partidos y 100.000 libras esterlinas, por un supuesto gesto racista en redes sociales, cuando el sudamericano respondó un mensaje con un «gracias negrito«. Un evidente saludo afectuoso que ha sido malinterpretado en tierras británicas.

A Cavani lo felicitaron sus seguidores en redes sociales tras anotar un doblete con los ‘red devils’. El futbolista respondió la felicitación de un seguidor con un simple «Gracias negrito«. Una expresión cotidiana, afectuosa y común en Uruguay, y demás países sudamericanos y latinoamericanos.

Algo malinterpretado por la FA como una ofensa racial, considerando este mensaje como «insultante, abusivo, inadecuado y que desprestigió el juego«. El goleador al darse cuenta de este malentendido intentó aclarar la situación, explicando que para él se trataba de un simple saludo de agradecimiento. Luego eliminó el mensaje para evitar mayor polémica, y desestimó apelar esta surrealista sanción para no añadir combustible en esta situación confusa.

Por su parte su actual club Manchester United, apoyó a Cavani con el siguientr escrito:

«Edinson Cavani no sabía que sus palabras podrían haber sido malinterpretadas y se disculpó sinceramente por la publicación y por todos los que se sintieron ofendidos. Pese a su sincera creencia de que simplemente estaba enviando un afectuoso agradecimiento a un mensaje de felicitación de un amigo cercano, decidió no impugnar la acusación, por respeto y solidaridad con la FA, y la lucha contra el racismo en el fútbol«. Enfatizando en que el internacional uruguayo «no es racista, ni hubo ninguna intención racista en relación con su acusación».