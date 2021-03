¡Indignado! Carlos Salcedo explota contra los arbitrajes y la Liga MX

Tras la derrota en condición de local de Tigres frente a Mazatlán FC, cayeron reclamos de varios futbolistas contra el arbitraje, entre ellos Carlos Salcedo.

El central felino tuvo palabras contra el trabajo del árbitro Óscar Macías, tras la expulsión de Javier Aquino, a los 10 minutos de partido por una falta sobre Israel Jiménez.

Salcedo, había publicado un tweet reclamando reclamando por mejores condiciones de trabajo para los jugadores, después de acusar a los árbitros de entorpecer el fútbol por sus decisiones.

Ya basta @LigaBBVAMX esto no es de roja la semana pasada? La diferencia es que yo no me quede tirado. Increíble como los árbitros te condicionan a no poder jugar el verdadero FÚTBOL que es de contacto también. POCO MÁS DE CRITERIO. Hoy min 11 nos dejan con 10 hombres! pic.twitter.com/mm4clk0X3P

— Carlos Salcedo (@Csalcedojr) March 14, 2021