Infantino: «Quiero que los equipos no europeos tengan una atracción mundial»

Gianni Infantino confirmó que la FIFA sigue con su idea de llevar a cabo un Mundial de Clubes ampliado.

«Mi visión es que debería haber 50 clubes y 50 selecciones capaces en convertirse en campeones del mundo«, aseguró.

Infantino señaló el que Mundial de Clubes de 24 equipos, que se iba a disputar en principio a fines de 2021 en China, todavía sigue dando vueltas en su cabeza.

“Para mí no se trata de Bayern Munich contra Liverpool, sino de Bayern contra Boca Juniors”, afirmó. Se espera que la competencia pueda realizarse en 2022.

«Liverpool tiene 180 millones de fanáticos en todo el mundo. Flamengo unos 40 millones. Flamengo tiene 39 de estos 40 millones de aficionados en Brasil. Liverpool, sin embargo, tiene quizás sólo 5 millones de fanáticos en Inglaterra, los otros 175 millones en todo el mundo. Quiero que los clubes de fuera de Europa tengan un atractivo mundial en el futuro«, amplió en una entrevista con el diario helvético Aargauer Zeitung.

«Como Presidente de la FIFA, me interesa el Mundial de Clubes, no una Superliga Europea. En el futuro quiero que los equipos no europeos también tengan una atracción mundial«.