El popular grito mexicano sigue dando de qué hablar, en esta oportunidad Gianni Infantino, presidente de la FIFA, volvió a hablar del tema y dejó claro que espera que se erradique muy pronto debido a que es una «costumbre idiota».

En conferencia de prensa, la máxima autoridad del futbol mundial instó a los aficionados a no insultar a los rivales de esta manera.

«Sé que la Federación Mexicana de Fútbol, con su presidente y los equipos, trabajan en erradicar estas costumbres idiotas, discriminatorias en los estadios. tenemos que ir, enfadarnos, celebrar, pero no tenemos que insultar, Esto no está bien. Todos los que no quieren ver, todos los que quieran vivir en la época de las piedras, que se queden afuera de los estadios».