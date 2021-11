Inglaterra extiende el contrato de Gareth Southgate

La selección de Inglaterra anunció, este lunes, la renovación de su entrenador Gareth Southgate, hasta diciembre de 2024.

Southgate, quien tenía contrato hasta 2022, estampó su firma en un contrato de dos años más para poder dirigir en la Eurocopa de Alemania 2024.

Gareth, que llegó a este combinado en 2016, llevó al combinado de Inglaterra a la semifinal del Mundial de Rusia 2018, también se metió en el podio de la Liga de Naciones 2019 y posteriormente, fue finalista en la Eurocopa 2020, en la que cayó frente a Italia.

Por otro lado, clasificó a dicho país al Mundial de Catar 2022 de manera invicta.

Here to stay 👊

We’re delighted to confirm that Gareth Southgate has extended his #ThreeLions contract through to 2024. pic.twitter.com/X3SGaU168f

— England (@England) November 22, 2021