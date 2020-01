Iniesta asegura que Neymar no es necesario para el Barcelona

El ex jugador y leyenda del Barcelona, Andrés Iniesta declaró que si bien Neymar es un gran jugador, no es necesario en el cuadro blaugrana.

La salida del Neymar del Barcelona fue uno de los mayores escándalos en la historia del cuadro blaugrana; a más de 2 años de su salida, muchas son las voces que piden su regreso e incluso el mismo jugador ha insinuado que desea volver a la ciudad Condal.

Sin embargo, no todos parecen estar de acuerdo con esta situación y uno de ello es el ex jugador y leyenda del club, Andrés Iniesta, quien si bien destaca que el brasileño es un buen jugador, ya no es necesario en el cuadro blaugrana.

«Neymar es uno de los mejores delanteros que hay, desde hace tiempo. Sería un gran refuerzo para el Barcelona, pero es muy diferente a decir que es un jugador necesario, o si es un jugador que encaja en el club», declaró el jugador.

Tanto el brasileño como el club parecen querer reunirse, parece que ambos desean volver a estar juntos; no obstante, el historial del jugador hace que muchos piensen la transacción, pues es más lo que se pierde en el aspecto extracancha que lo que se gana en el aspecto deportivo.