Insigne: «Parece que jugamos con los amigos del colegio entre semana»

Lorenzo Insigne, autor del segundo gol de Italia en la victoria 2-1 contra Bélgica en los cuartos de final de la Eurocopa, aseguró que vive el «mejor momento de su carrera» y que nunca se ha divertido tanto jugando al fútbol.

«Sí, es el mejor momento de mi carrera, doy las gracias al técnico (Roberto Mancini), que me dio confianza, y a mis compañeros que me permiten jugar a estos niveles. Estoy feliz por el equipo, somos un gran grupo, es mérito del míster. Debemos seguir así, todavía no hemos hecho nada, nos queda mucho por hacer», afirmó Insigne, elegido mejor jugador del partido de Múnich, en la zona mixta.

«Nunca me divertí tanto, parece que jugamos con los amigos del colegio entre semana. Estoy feliz, disfrutamos jugando, este es nuestro secreto», agregó.

Insigne también envió un mensaje de ánimo a su compañero Leonardo Spinazzola, quien sufrió una grave lesión en el partido de este viernes.

«Es una pérdida importante, estamos a su lado y trataremos de llegar hasta el final por él, porque para nosotros fue fundamental», afirmó.