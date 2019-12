Inter de Miami anuncia dos nuevos fichajes

El Inter de Miami de David Beckham comienza a armarse de cara al debut en la MLS en 2020. El conjunto de Florida se reforzó con el defensor Denso Ulysse y el guardameta Drake Callender el día de Navidad.

Ulysse viene defender la camiseta del Tacoma Defiance, conjunto de la United Soccer League, con los que se coronó esta temporada. “Ha tenido un tremendo éxito en la USL, y esperamos continuar su trayectoria ascendente”, mencionó el Inter en un comunicado.



Callender llegó al equipo de ‘Becks’ luego de que adquirieran los derechos contractuales que pertenecían al San Jose Earthquakes. “Es un joven portero impulsado que se destacó a nivel universitario tanto dentro como fuera del campo”, explicaron sobre el portero.

“We’re excited to sign Drake to a contract after acquiring his Homegrown Rights from San Jose,”

🇺🇸GK Drake Callender joins #InterMiamiCF

🗞️https://t.co/YJVAl8vk2L pic.twitter.com/ZMoLMMPf5W

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 24, 2019