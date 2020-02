Inter de Miami e Inter de Milán se verán en los tribunales

El Inter de Milan ha interpuesto una denuncia en los Estados Unidos contra el Inter de Miami, que hará su debut en la MLS este 2020. La entidad italiana asegura que el nombre ‘Inter’ no puede ser usado por ningún otro club, según informó The Miami New Times.

La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO), radicada en suelo estadounidense, de momento, habría dado la razón al conjunto milanés. En 2014, Inter de Milan registró su marca en EEUU, dándole exclusividad para que ningún otro club pudiera agregar el calificativo ‘Inter’.

Inter de Miami legalizó la marca en 2018, por lo que está habría quedado sin efecto tras la acusación del Inter de Miami, de acuerdo a la primera resolución de la USPTO. Si el fallo es definitivo, el equipo de David Beckham deberá cambiar su nombre.