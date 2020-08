Inter Miami-Atlanta United suspendido como protesta contra el racismo

El racismo se vuelve a subir a la palestra en los Estados Unidos y el deporte se ha vuelto a manifestar en contra, como lo hicieron el Inter Miami y Atlanta United.

Tras los disparos de hace unos días de un policía al ciudadano afroamericano Jacob Blake, diversas ligas deportivas estadounidenses como la NBA y la MLB suspendieron algunos encuentros, pero no así la MLS que decidió seguir adelante y fueron sus equipos los que tomaron cartas en el asunto.

Orlando y el Nashville jugaron su compromiso por la jornada 2 de la temporada naciente, pero no los representantes de Miami y Atlanta, que salieron al campo sin intención de jugar y con camisetas en contra del suceso, además que en sus redes sociales explicaron la situación y los árbitros se unieron a las fotografías.

Inter Miami and Atlanta United stand together in solidarity as they boycott their match tonight. pic.twitter.com/AuJDSbNvQ1

