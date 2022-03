Inter tropezó y desaprovechó su oportunidad de ponerse puntero

Inter de Milán y Torino empataron 1-1 por la jornada 29 de la Serie A. Oportunidad desperdiciada por los neroazzurros de poder subirse a la punta del calcio, si se toma en cuenta que adeudan un partido. Ahora el Scudetto depende del Milan, que se ubica arriba de napolitanos y también del vigente campeón, que hoy no pudo en Turín.

El Inter rescató un punto del Olimpico Grande Torino, pero no es suficiente para asaltar el liderato de su gran rival de ciudad, un AC Milan que ahora queda como único puntero, a nueve fechas del final.

Torino fue superior, pero al equipo del croata Juric se le escaparon dos puntos en el tramo final. El brasileño Bremer adelantó a los granates en el minuto 13, y la ventaja local se mantuvo durante casi todo el encuentro.

Hasta que al 90+2, Alexis Sánchez ponía el empate para evitar la caída, pero no la desilusión de no poder ponerse líder de la Serie A. Una semana que evidentemente no ha sido la ideal para los neroazzurri, quedando eliminados de la Champions y desaprovechando la oportunidad de retomar el primer lugar de la tabla.

Milan es el líder en Italia con 63 unidades, segundo Napoli con 60. Inter tercero con 59 y un juego menos. Juventus cuarto con 56, todavía con esperanzas de escalar a la cima. Atalanta es quinto en Europa League con 48 y un partido menos, sexto Roma con 48 también, séptimo Lazio que adeuda un partido y tiene 46, mismo caso de la Fiorentina; octavo. Verona noveno, Sassuolo décimo, y el Torino queda en la casilla 11 con un partido menos.