Irán anuncia a un nuevo entrenador para el Mundial Qatar 2022

Este miércoles, 7 de septiembre, la selección de Irán anunció la llegada del entrenador Carlos Queiroz, quien será el encargado de dirigir a “Team Melli” para el Mundial de Catar 2022.

A tan solo 75 días para que inicie la cita mundialista, el técnico luso asumió las riendas de este combinado con un inédito contrato de solo cuatro meses.

Anteriormente, Queiroz dirigió a esta selección y los clasificó a los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018.

La última chamba de este estratega había sido con el combinado de Egipto, con el que rescindió su contrato solo ocho meses después de tomar el cargo y fracasar durante el proceso premundialista a Qatar 2022.

Thanks to Dragan Skocic’s efforts to advance to the World Cup, based on the decision of the Football Federation’s Executive Board, Carlos Queiroz will be the head coach of Iran’s national football team in the Qatar World Cup.#TeamMelli #Iran pic.twitter.com/hKQRSqlZ2S

