Italia estableció un increíble récord de victorias seguidas

La selección italiana estableció, con su triunfo sobre Bélgica, un nuevo récord de triunfos seguidos en la Eurocopa, incluida la fase de clasificación.

El conjunto de Roberto Mancini acumula quince victorias consecutivas, con lo que superó la marca establecida por Joachim Low con Alemania, que ganó sus diez encuentros de la fase previa para la Eurocopa 2012 y luego los tres de la fase de grupos y el de cuartos de final. Italia precisamente cortó su racha.

