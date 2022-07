Jack Wilshere se retira a sus 30 años, ¿a qué se dedicará?

El mediocampista inglés Jack Wilshere, que apenas tiene 30 años de edad, anunció este viernes, 8 de julio, su retiro del fútbol tras vivir una carrera llena de lesiones, que frustraron mostrar su gran potencial en el balompié.

Wilshere, considerado uno de los jugadores más talentosos de Inglaterra, jugó en el Arsenal FC entre 2008 y 2018; posteriormente, pasó al West Ham United y AFC Bournemouth; posteriormente, para la temporada 2021/22, jugó en el AGF Aarhus de Dinamarca, donde apenas disputó 14 partidos en la Superliga.

Este viernes, Wilshere emitió un comunicado en sus redes sociales en el que desveló esta noticia: su retiro.

«He vivido mi sueño. Mi carrera se me ha ido escapando en los últimos tiempos. Ha sido un increíble viaje, con momentos increíbles, y me siento privilegiado de haber experimentado todo lo que he vivido durante la misma», escribió.

Jack, que fue campeón de la FA Cup en 2014 y 2015, ya tiene nuevo trabajo: ahora será entrenador del equipo Sub-18 del Arsenal, según reveló The Athletic.

I’ve lived my dream. Thank you all ❤️ pic.twitter.com/rB5gnyyUlK

— Jack Wilshere (@JackWilshere) July 8, 2022