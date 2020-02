Jaime Lozano se ilusiona con Carlos Vela

El técnico de la Sub 23, Jaime Lozano, habló sobre la posibilidad de contar con Carlos Vela en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, donde el objetivo es conquistar la preciada medalla de oro.

“Mi cabeza está enfocada en Preolímpico, la ilusión es una medalla de Oro. Normalmente México llevó refuerzos, el futbol es de momentos y esperar que los jugadores estén en un gran momento. Me agrada que gente que ya lo vivió tenga la ilusión de estar en este proceso, me emociona y me ilusiona, al igual que los jugadores que dan la edad”, dijo ante los medios en rueda de prensa.

“Feliz con lo de Vela, es de lo mejor que ha dado el futbol nacional en los últimos años y Vela no acostumbra a postularse a una Selección, que emoción que un jugador como él tenga esa ilusión. Le ha sentado bien lo que le ha pasado en la vida; en su momento, cuando pudo estar, no estuvo, y quisiera complementar su carrera con los Juegos Olímpicos, eso me emociona muchísimo”, destacó.