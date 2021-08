Jamaica pide al gobierno británico flexibilización con los jugadores de la Premier League

La situación con la prohibición de las ligas más importantes de Europa en prestar a sus jugadores, ha afectado varias confederaciones a nivel mundial.

El caso de Jamaica es preocupante, debido a que su columna vertebral es juega en el fútbol de Inglaterra y exigió al gobierno británico flexibilizar la medida para convocar a sus jugadores.

«Necesitamos que se eleve su voz. Necesitamos que el gobierno británico relaje las medidas de cuarentena para que podamos tener a nuestro mejor equipo sobre el terreno de juego. Necesitamos a todos y cada uno de los jugadores», se lee en el comunicado.

Entre la Premier League de Inglaterra y la Premiership, Jamaica se ve muy afectada para competir contra México, en esta triple fecha de Eliminatorias, donde no podrán contar con jugadores de la talla de Michael Antonio del West Ham United y Leon Bailey del Aston Villa.

Aunque la medida es a los países en riesgo, hay que recordar que Jamaica pertenece a la «Mancomunidad de Naciones» (Commonwealth) y la decisión incluye a los pertenecientes a este grupo.

We need your voice to rise up in unison. We need you to call on the British government to relax the quarantine measures so we can have our best team on the field. We need every single player. Give us our Boyz! Let’s go Jamaica. No Quarantine! Qatar we say! @UKGovNews pic.twitter.com/srUrYvcAmQ

— Official J.F.F (@jff_football) August 26, 2021