James: «Quisiera saber donde voy a jugar la próxima temporada»

El futuro de James Rodríguez es tan incierto que el mismo jugador ha comentado que no sabe donde jugara la próxima temporada.

James Rodríguez llegó al Real Madrid en el año 2014 como el gran fichaje del equipo, siendo durante sus primeras temporadas un jugador importante; no obstante, su nivel cayó al grado de ser prestado al Bayern Munich de Alemania.

Sin embargo, el jugador no pudo retomar nivel y regresó al Madrid, en donde prácticamente no tuvo actividad, por lo que su futuro es una verdadera incógnita, tan incierto hasta para el mismo jugador.

«Me gustaría saber donde voy a jugar la próxima temporada. Pueden pasar días o semanas para que lo sepa. No sé donde voy a jugar. Quiero ir donde pueda jugar, donde sea feliz y donde sea querido por todo el mundo», declaró en entrevista con el podcast de Daniel Habif.

En la temporada que acaba de terminar, el colombiano solo vio acción en un total de 14 juegos, la mayoría como suplente; una situación que a pesar de todo, tiene tranquilo al jugador, pues considera que el no es el culpable de la situación.

«Es frustrante no jugar. Tengo las condiciones, pero por culpa de otros no he podido hacerlo. Si yo fuera un mal jugador lo aceptaría, pero yo soy una persona que quiere jugar y ganar siempre», sentenció el jugador.