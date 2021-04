James Rodríguez confiesa: «Real Madrid no me dejó fichar con el Atlético»

James Rodríguez reveló que estuvo a punto de fichar por el Atlético de Madrid en 2020 pero las cosas no se dieron porque, según dijo, el Real Madrid no le permitió su salida.

«El año pasado en el Real Madrid jugué poco, cuando decidí salir del Bayern Múnich ya tenía algo con otro club, prácticamente estaba hecho pero el Real Madrid no me quiso dejar salir«, confesó en una entrevista con ESPN en la que confirmó que ese club era el Atlético de Madrid.

El centrocampista aseguró que incluso tuvo conversaciones con el entrenador del Atleti, Diego Simeone, quien le dijo que «era un jugador súper importante, que podía jugar con él y que había visto que estaba bien».

«Yo le dije que bueno, que estaba listo. Pero pasó todo esto y el Real Madrid a mí no me dejó salir», relató.

«Ahora que estoy con el Everton quería venir a jugar, quería venir a demostrar que estoy intacto y creo que cuando he hecho las cosas bien, cuando he jugado bien, creo que he estado a un nivel bueno», se sinceró.