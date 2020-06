El colombiano James Rodríguez habló sobre su presente y su futuro en el Real Madrid, donde, entre otras cosas señaló que el conjunto blanco rechazó una oferta de LaLiga.

En una entrevista publicada por GolCaracol.com este martes, el atacante también destacó que recibió una solicitud desde China, pero que él mismo rechazó por considerar que aún le queda tiempo de vida en la élite del fútbol.

«Hubo una propuesta muy buena de un equipo español, no me gustaría decir el nombre del equipo, que Real Madrid rechazó»

«Sinceramente al club que quería ir no me dejaron, querían que me fuera a otro equipo», manifestó Rodríguez, al momento de resaltar que inició la temporada con el Real Madrid «sin querer».

Se maneja que el club que le ofreció al Madrid la compra de James fue el fue su rival de ciudad, el Atlético de Madrid, lo que haría más fuerte la razón de porqué no lo dejaron marcharse.