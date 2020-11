James Rodríguez se cayó a golpes con jugadores de la selección colombiana

Tras la goleada que le propinó Ecuador a Colombia, dejó varios problemas dentro del camerino de la escuadra colombiana, donde especulan que James Rodríguez habría llegado a los golpes con varios compañeros de equipo.

Con dos goleadas en contra, en solo cuatro partidos, Colombia vive un momento delicado en las Eliminatorias a Catar 2022 y varios futbolistas demostraron su descontento por los “privilegios” que goza James dentro de la selección y se lo recriminaron tras la goleada (6-1) que le dio Ecuador.

“No pasa porque James reciba un reclamo de Lerma o de Barrios o de otros jugadores diciéndole ‘muévase, ayúdenos’; no fue solo eso… El tema va más por el lado de ‘como vos sos el consentido del técnico, no te tocará nunca, mientras ese señor esté aquí a nadie tocan y a todos sí nos mueven de nuestra posición”, dijo Francisco Vélez a Radio Caracol.

Por su parte, se pudo conocer que la bronca de Rodríguez fue con Jefferson Lerma y Davinson Sánchez.