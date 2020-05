Japp Stam, ex zaguero del Milan, dirigirá en la MLS

Japp Stam, ex zaguero del Milan, entre otros equipos, dirigirá en MLS al FC Cincinnati, anunció el club este jueves en su página web. Será la segunda experiencia como DT fuera de su natal Holanda.

“Para mí es un sueño tener la oportunidad de trabajar en Estados Unidos y trabajar en la MLS con un club como el FC Cincinnatti. Siempre me ha gustado el país y la mentalidad de su gente”, reconoció.

Su primera experiencia como entrenador fue en el futbol inglés, al tomar las riendas del Reading entre 2016 y 2018. Posteriormente, volvió a su país para mover los hilos del PEC Zwolle en la 2018/19. Seguidamente, tuvo un paso fugaz en 2019 por el Feyenoord, al que dirigió apenas por cuatro meses.

De momento, el FC Cincinnati no aclaró el tiempo de contrato del técnico holandés.

ICYMI: Join us in welcoming our new head coach, Jaap Stam. #FCCincy

: https://t.co/DP0FEepraD pic.twitter.com/dvLbByeHoC

— FC Cincinnati (@fccincinnati) May 21, 2020