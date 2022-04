El Real Madrid le dejó claro al Chelsea que ‘con el rey no se juega’ y que en un abrir y cerrar de ojos el partido puede cambiar, algo que tiene muy claro el entrenador Javier Aguirre.

En declaraciones a As, el estratega mexicano dejó claro que los partidos contra el cuadro merengue son más complicados de lo que parece.

«El Madrid en su campo y con su gente y con 13 bajo la manga es poco menos que imposible derrotarle. Lo del Madrid ya se estudia en las escuelas de México o Estados Unidos. Me he enfrentado y lo he sufrido, los tienes que rematar bien rematados porque no hay manera».