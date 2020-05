Javier Pastore definió cuál es su plan para el futuro

El mediocampista ofensivo, Javier Pastore, reveló este viernes que se encuentra a gusto en la Roma, por lo que aspira mantenerse en la institución capitalina para cumplir su contrato pactado hasta junio de 2023.

La aclaratoria la efectuó luego de que esté inmerso en diversos rumores acerca de una posible salida del elenco que dirige técnicamente el portugués Paulo Fonseca.

“Tengo un contrato por tres años y realmente me gustaría terminarlo. Me siento muy bien, me gusta mucho la ciudad, el país me deleita. Mi familia y yo estamos muy felices aquí”, señaló antes de añadir que “Están apareciendo muchos rumores sobre una salida, y no se el porqué”.