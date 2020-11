Los elogios de diversos jugadores retirados y activos hacia Raúl Jiménez cada vez aumentan más, en esta oportunidad le tocó a Javier Saviola, quien mencionó que le gustaría jugar junto al mexicano.

El declaraciones a ESPN, el ‘Conejito’ destacó que en caso de no estar retirado, le encantaría compartir cancha junto al atacante de los Wolves, debido a que, a su juicio, es un delantero completo.

«Raúl Jiménez es un jugador que a mí me gusta muchísimo. Si todavía jugara, me encantaría jugar con él en estos momentos. Es un jugador que va muy bien de cabeza, siempre está cerca del gol. A mí me encantan los delanteros como Raúl que son delanteros completos y no sólo delanteros oportunistas; me gusta que también se pueda jugar con ellos y podamos elaborar una pared y ser importantes para el equipo».