Jímenez revela cuál es el defensor más duro al que sea a enfrentado

Raúl Jiménez vive el mejor momento de su carrera en la Premier League defendiendo la camiseta del Wolverhampton, con quienes se ha llevado todos los reflectores gracias a sus buenas actuaciones.

El delantero mexicano participó en una entrevista realizada por el cuerpo de prensa de los ‘Wolves‘ y reveló cuál ha sido el defensor más duro al que se ha enfrentado.

Se trata del zaguero holandés Virgil Van Dijk, quien tras coronarse la campaña en la Champions League con el Liverpool, estuvo entre los ternados para ganar el Balón de Oro junto a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

“Virgil Van Dijk . La temporada pasada nuestras batallas fueron excepcionales y tuve problemas con él en los dos partidos. Es un gran jugador que solamente mejorará con el paso del tiempo”, aseguró.

— Wolves (@Wolves) March 30, 2020