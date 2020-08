Joan Gaspart: «La marcha de Messi es en junio de 2021»

El expresidente del FC Barcelona y el responsable de fichar a Lionel Messi, Joan Gaspart aseguró este martes que el argentino continuará siendo jugador del conjunto catalán porque tiene contrato vigente.

«La marcha de Messi es en junio de 2021, ahora no existe porque no se paga la cláusula. No puedo permitir como socio del Barca que se vaya ahora, eso no lo puede hacer, el contrato está clarísimo, debía avisar con tiempo, no avisó y por tanto quedó renovado», afirmó.

Agregó que en caso de salir del equipo, quien quiera adquirirlo deberá pagar 700 millones de euros: «Quiero que se quede, no yo, 250 000 socios y millones de aficionados del Barcelona. Yo le fiché con 15 años, o es que Messi no cree que el Barcelona le ha ayudado a ser mejor jugador».