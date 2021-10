La novela de Lionel Messi y el Barcelona sigue, pues en esta oportunidad fue Joan Laporta, presidente del club catalán, quien habló sobre el caso y sus esperanzas de que el argentino se hubiera quedado gratis en el equipo, algo que no sucedió.

En declaraciones a RAC1, el máximo representante del cuadro blaugrana admitió cierta decepción al no poder renovar a Leo, pero se mostró firme siempre una vez tomó la decisión.

«En ningún momento pienso en dar marcha atrás. Pienso que estoy haciendo lo mejor para el Barça. Nadie puede poner en riesgo la institución. (Aunque) sí tuve la esperanza de que a última hora Messi dijera que jugaría gratis. Eso me hubiera gustado y me hubiera convencido. Entiendo que la Liga lo hubiera aceptado. Pero no se lo podemos pedir a un jugador de su nivel».