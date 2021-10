Joao Félix confía en luchar con Mbappé y Haaland por ser el mejor del mundo

El delantero Joao Felix tiene claro lo que quiere dentro de unos años y mencionó que espera sentarse en la misma mesa de Erling Haaland y Kylian Mbaappé por ser el mejor del mundo en un futuro próximo.

En declaraciones a TNT Sports Brasil, el portugués mencionó que las lesiones lo han privado recientemente de su mejor nivel.

🗣️»PUEDO ESTAR al NIVEL de HAALAND y MBAPPÉ. Todavía no he alcanzado mi mejor nivel» (Vía ‘TNT Brasil’)

«Todavía no alcancé mi mayor nivel. En los últimos tiempos siempre tuve lesiones, en el pie o en otros sitios, y todavía no he tenido un año completo sin lesionarme. Creo que cuando eso pase, podré luchar por estar en ese lugar».