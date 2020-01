Joao Félix deja abierta la puerta al Benfica

El fichaje estrella del pasado mercado de verano del Atlético de Madrid, Joao Félix en una entrevista a los medios oficiales del Benfica, reveló que le gustaría volver algún día.

«Ahora veo lo feliz que estaba en el Benfica… Planeo volver algún día y dejar mi huella en el club», confesó el joven futbolista que está buscando resaltar en el combinado rojiblanco.

Asimismo confesó que uno de los momentos que jamás olvidará es su ‘hat trick’ al Eintracht en Europa. «En el tercer gol que hice, lloré. Me quité todo un peso de encima. Dos días antes, en el vestuario, escuché comentarios que no me dejaban bien. Me fui al baño a llorar… Nadie lo sabía, pero luego logré el ‘hat-trick’ y me liberé, lo di todo».

Desde su llegada al cuadro español, ha jugado 19 encuentros (Liga y Champions) y ha marcado cuatro tantos.