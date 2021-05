Jonathan dos Santos asegura que la presencia de Chicharito es más positiva que la de Ibrahimovic

Javier ‘Chicharito’ Hernández llegó al LA Galaxy como el sustituto de Zlatan Ibrahimovic, sin embargo, el mexicano noha podido cubrir la cuota goleadora que el sueco estaba acostumbrado a llenar.

No obstante, Jonathan dos Santos dejó claro que el ex Real Madrid ha aportado más que el ex Barcelona. Durante una rueda de prensa, el mexicano aseguró que su compatriota brinda una mejor actitud, confianza y apoyo a los jóvenes canteranos del equipo, algo que con Ibra no pasaba.

«La de Chicharito (actitud). Porque Zlatan… wow. Los jóvenes se cagaban en los pantalones. Cuando tenían que estar en el equipo de Zlatan se ponían nerviosos. Sabían que si fallaban un pase los iban a regañar. Para ellos era difícil, para ellos era complicado. Zlatan era único. A mí no me decía nada, porque era de los más grandes, pero a los más jóvenes sí les gritaba y agachaban un poco la cabeza. Y la manera de Chicharito… todo es más positivo, ¿no?. Zlatan era un poco más negativo, pero a lo mejor lo hacía en el sentido de ayudar a los compañeros».

Aseguró que el trato del actual jugador del Milan era intimidante, lo que sin duda cohibía a los jugadores, algo que con ‘CH14’ no sucede.