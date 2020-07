Si bien Jonathan Dos Santos ha manifestado en varias ocasiones que su equipo en la Liga MX es el América, también se refirió a que no se retiraría en México.

A través de un Instagram Live el menor de los Dos Santos mencionó que se siente a gusto en Los Angeles Galaxy y que por el trato que ha recibido le gustaría quedarse en él por toda su carrera.

«Yo lo he dicho más de una vez, me encantaría poder jugar en México, mi hermano juega en el América, siempre me ha llamado la atención la idea de jugar en juntos en ese equipo, pero yo estoy muy feliz en Los Ángeles, me siento muy querido, este año soy el capitán del equipo que es como un premio. Ojalá me pueda quedar aquí por el resto de mi vida».

Por otro lado, Jonathan Dos Santos mencionó lo que significa jugar para la Selección Mexicana y lo todo lo que ello acarrea, pues expresó que se cuenta con fanáticos maravillosos y que jugar frente a miles de ellos le genera un ánimo enorme.

«En México nuestra afición es increíble. En un estadio que juegas frente a 90 mil personas te pesa, pero a la vez te motiva, te sientes orgullo de representar a tu país, es una experiencia totalmente diferente».