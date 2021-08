Jonathan dos Santos tiene en mente jugar en la Liga MX

Como uno de los mejores jugadores de Los Ángeles Galaxy en la MLS, Jonathan dos Santos no descarta jugar algún día en la Liga MX.

En una conferencia de prensa, Jonathan dos Santos habló de su futuro inmediato en la MLS con el Galaxy, aunque dejó esa puerta abierta para jugar en su país de origen. «Ese siempre ha sido mi pensamiento (permanecer en Estados Unidos). Pero tengo que pensar en mí, me encantaría quedarme, pero no depende de mí ahora mismo, depende del club. Sé cómo funciona la MLS, así que no sé si me quedaré el próximo año. Pero daré todo por el equipo en los próximos tres o cuatro meses. No sé que pasará en el futruro», comentó el mediocampista.

Estar cerca de su familia es tema importante para Jonathan dos Santos, para continuar con su carrera. «Me gustaría estar cerca de mi familia. Podría ser en la MLS, México, pero no lo sé. Veremos en el futuro. Quiero pensar ahora mismo en el presente y en el momento. Quiero disfrutar de este momento con mi equipo, con Los Ángeles Galaxy y el futuro ya vendrá», agregó el mexicano.

Jonathan dos Santos está en la convocatoria para los partidos de Eliminatorias contra Jamaica, Costa Rica y Panamá, en la búsqueda de un cupo al Mundial de Qatar 2022.