Jonathan Dos Santos ya eligió en cual club se retirará

El futbolista Jonathan Dos Santos expresó sentirse ‘americanista‘, por sus vinculaciones familiares con la institución azulcrema, pero espera finalizar su carrera en el LA Galaxy de la MLS, a pesar de las recientes especulaciones.

El volante aclaró que América «es el club de mis sueños» y recordó que «mi hermano está ahí, mi papá estuvo ahí, es uno de los equipos donde me gustaría jugar, pero tengo contrato vigente con Los Ángeles y ojalá me retire aquí porque estoy feliz acá”, señaló el oriundo de Monterrey.

“Nunca se sabe en el fútbol, pero si fuera por mi, si el club y la afición me quieren, me quedaré aquí por toda mi vida, me gustaría terminar mi carrera aquí. Hay muchos mexicanos, me siento en casa”, añadió sobre su estancia en la MLS, donde pudo compartir vestuario con su hermano Giovani, entre 2017 y 2018.

Sobre las Águilas dejó claro que “América es el América, puede fichar a cualquier jugador, no me va a necesitar, no creo que me necesite en un futuro, tiene grandísimos jugadores hoy en día y podrá fichar al que quiera”.