Los comentarios sobre Diego Armando Maradona no frenan, sin embargo, en esta ocasión, Jorge Jesús, entrenador del Benfica, habló del exastro argentino, pero comparándolo con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Durante una conferencia de prensa el pasado martes, el estratega puso al Pelusa por encima de todos en varios aspectos.

«Diego era un top mundial, pero tenía pasión por el juego, por el fútbol, nació para ser futbolista, nació con todo. No es un producto trabajado. Nació así. Amor, todo el sentimiento que tenía con la pelota. Pero hoy, entre los dos mejores del mundo, Cristiano Ronaldo tiene un poquito de eso, Messi no tiene nada. No tiene nada de pasión».