Jorge Luis Pinto: «No le contesto a Costly porque esa mugre no merece respuesta»

Jorge Luis Pinto acrecentó la polémica con el delantero hondureño Carlos Costly tras calificarlo como una «mugre» que tuvo a cargo cuando entrenó a la selección catracha entre 2014 y 2017, y que la semana pasada lo calificó de «loco y trastornado».

«Me da pena, pero no le contesto porque esa mugre no merece una respuesta», comentó en una entrevista concedida a AS.

«Se pudo haber ido al Mundial de Rusia, pero había que saber manejar los partidos, no meterse atrás, hay que jugar a atacar, con la pelotita. En el proceso anterior no nos estorbábamos mucho, en este con Pinto nos preocupábamos más por defender que atacar», afirmó el atacante.