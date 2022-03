Juan Carlos Osorio pisó a un rival y encendió la polémica [+VIDEO]

El entrenador Juan Carlos Osorio volvió entrar en la polémica luego de que fuera captado pisando a un jugador del equipo rival cuando este estaba en el suelo.

Durante un partido de Copa Sudamericana entre América de Cali y Medellín se puede ver cómo el exseleccionador del Tri se adelantó de donde estaba para poder agredir al futbolista.

Lo que hizo Juan Carlos Osorio hoy es de barrio, de entrenador barato, que vergüenza que este técnico haya dirigido a la Selección Mexicana.pic.twitter.com/4xjTMgb2Wh — FutbolSapiens (@futbolsapiens) March 17, 2022

La jugada se dio en el primer tiempo cuando Mosquera, del América, derribó a Juan David Mosquera cerca del área técnica, ahí fue cuando Osorio alcanzó a agredir al rival.

Al no contar con VAR no se se revisó la jugadda, por lo que el estratega no fue expulsado del partido.