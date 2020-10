Jugadores del Liverpool no se entienden el gol anulado

El entrenador del Liverpool FC, Jurgen Klopp, aseguró que sus jugadores no se explican el gol anulado sobre el final del partido ante el Everton de Carlo Ancelotti.

Según el VAR, el jugador red estaba adelantado y esto habría hecho que el VAR anulara el tanto de Jordan Henderson en el final del cotejo.

“Mis jugadores no entienden que se haya anulado ese gol. La temporada pasada el hombro (la parte que tenía adelantada Mané) no era fuera de juego. Desde entonces he tenido diez entrevistas y siempre me han dicho que no es fuera de juego eso”, dijo Klopp tras finalizar el partido.

Con esa decisión, el Liverpool tuvo que conformarse con un agrio empate (2-2), donde también salió lesionado su defensor Virgil Van Dijk.