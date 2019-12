Jugadores del Tottenham le habrían pedido a Mourinho fichar a un delantero del Wolverhampton

El pasado domingo, el Tottenham se midió al Wolverhampton, un conjunto que ha crecido considerablemente desde que Nuno Espirito Santo se hizo con las riendas del banquillo. Aunque finalmente pudieron obtener la victoria (1-2), los spurs quedaron impresionados por el sensacional rendimiento de una escuadra que prioriza el fútbol de ataque y suele dar pie a choques muy vibrantes.

Según relata Football Insider, de entre todos los rivales, uno llamó especialmente la atención de los futbolistas del cuadro londinense, el español Adama Traoré (23 años). Tanto es así que, al término del partido, varios integrantes de la plantilla se dirigieron a su nuevo técnico, el portugués José Mourinho, y le instaron a reclutar a este prometedor extremo que, además de completar un gran encuentro, fue capaz de anotar el tanto que permitió a los suyos llegar con vida hasta la recta final del choque.

Reclutado por los wolves en el verano de 2018, no ha sido hasta la presente temporada cuando el de L’Hospitalet de Llobregat ha dado un paso al frente y se ha consolidado como uno de los nuevos referentes ofensivos de la escuadra. En su primera campaña, el ex del Middlesbrough sufrió para tener continuidad y no logró superar el rol de revulsivo (apenas 8 titularidades en Premier League), situación que ha variado drásticamente este curso (ha partido en el once inicial en 14 de las 17 jornadas de liga disputadas).