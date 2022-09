Jules Koundé le da malas noticias al Barcelona

Didier Deschamps, seleccionador de Francia, contó al canal M6 que Jules Koundé sufre de «un problema muscular» en el muslo que le obligó a dejar el terreno de juego en el minuto 23 del Francia-Austria.

Tal como señala AS, las primeras valoraciones que llegan desde Francia no son positivas. El jugador se sometió a unas pruebas este viernes en un hospital de París que confirmaron una rotura del bíceps femoral de la pierna izquierda.

A priori, el tiempo de baja se deberá al grado de rotura, sin embargo, este tipo de lesiones suelen tener un pronóstico, como mínimo, de entre tres a cuatro semanas.

Jules Kounde and Memphis Depay both had to be subbed off after picking up injuries 🤕 pic.twitter.com/lqQlqrMoJ2

— ESPN FC (@ESPNFC) September 22, 2022