Luego de su supuesta obligada salida de los Tigres, Jürgen Damm finalmente encontró equipo y se mudará a la MLS.

Y es que en redes oficiales, el Atlanta United dio a conocer a través de sus redes sociales que el futbolista mexicano será su nuevo jugador para la temporada siguiente.

«Es un ganador, es eléctrico y ahora es miembro de los 5-Rayas. Bienvenido a ATL, Jürgen Damm».

He’s a winner, he’s electric and now he’s a member of the 5-Stripes. Welcome to the ATL, @jurgendammr25 🙌 DETAILS: https://t.co/uhPcVHqVhm pic.twitter.com/41LX3q2vI6 — Atlanta United FC (@ATLUTD) July 1, 2020

En un comunicado, el equipo de Georgia confirmó que firmó al mediocampista como agente libre y pagó al Houston Dynamo 50 mil dólares por los derechos de descubrimiento.

Además, el mismo escrito señala que se unirá al Atlanta United y ocupará un lugar en la lista internacional hasta que reciba su Certificado de Transferencia Internacional (ITC) y su Visa P-1 y se sumará al equipo en agosto después de que regrese del ‘MLS is Back Tournament’ en Orlando.

En una entrevista para el Diario Récord, Damm manifestó que pudo salir a Europa pues tuvo varias ofertas, pero varios factores lo impidieron, además de alabar el crecimiento de la MLS y lo considera óptimo para su regreso a la Selección Mexicana.

«La MLS es una Liga muy interesante, está creciendo muchísimo y tiene muchos factores que la hacen atractiva, hay grandes jugadores, estadios e instalaciones espectaculares. Necesitaba buscar más minutos, salir de una zona de confort, para así buscar mi regreso a la Selección Mexicana».

Adicionalmente, para el mismo medio señaló que siente algo de tristeza por cómo se fue de Tigres, sin ganar el título de Liga o de Concachampions, y que tampoco supo aprovechar las oportunidades que le otorgó el ‘Tuca’ Ferretti.

«Tengo sentimientos encontrados, Tigres es un equipo que me dio todo. Lo ideal hubiera sido despedirme con el título de Liga y de Concacaf, pero igual me llevo grandes amistades y extraordinarios recuerdos. No aproveché las oportunidades, el Tuca siempre me dio la posibilidad y muchas veces no estuve a la altura».