Jürgen Damm se queda sin técnico tras el despido de Gabriel Heinze en Atlanta

Luego de sumar otra derrota en la MLS, el Atlanta United donde milita Jürgen Damm anunció el despido del entrenador Gabriel Heinze.

El equipo de Atlanta publicó en las redes la causa del despido, donde se dio a conocer «varias cuestiones relacionadas con el liderazgo diario del equipo, lo que llevaron al club a tomar esta decisión».

Una de sus decisiones más cuestionadas fue borrar de la concentración a Josef Martínez, quien es jugador franquicia del Atlanta United, además, hubo quejas por la carga de entrenamientos que produjo lesiones en varios jugadores.

Heinze llegó al conjunto de Atlanta en 2020, dejando un récord de dos triunfos, siete empates y cuatro derrotas en 13 partidos jugados. Su asistente Rob Valentino quedará a cargo del equipo por los momentos.

Gabriel Heinze Relieved of Duties as Atlanta United Head Coach.

Club President Darren Eales and Vice President and Technical Director Carlos Bocanegra to address the media at 4pm today.

— Atlanta United FC (@ATLUTD) July 18, 2021