Jürgen Klinsmann se despidió del Hertha Berlin

El estratega alemán, Jürgen Klinsmann, dimitió de su cargo como entrenador del Hertha Berlin por considerar que no tenía toda la confianza dentro del club de la Bundesliga, a solo dos meses de su designación.

«Estoy convencido de que el Hertha logrará la permanencia. Pero para esa tarea, que todavía no está terminada, necesito la confianza de las personas claves. Justamente en la lucha contra el descenso, la cohesión y la concentración son claves y si estas no están garantizadas, no puedo explotar mi potencial como entrenador y estar a la altura de mi responsabilidad», explicó el entrenador en el anuncio oficial.

A pesar de su renuncia del cargo, se mantendrá como representante del inversor Lars Windhorst en el consejo de vigilancia del club.