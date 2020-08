Jürgen Klopp elegido ‘mejor entrenador’ de la temporada en Premier

Jürgen Klopp estuvo al frente de uno de los equipos de Liverpool más históricos y por ello fue elegido como el Mejor Entrenador de la Premier League en la Temporada 2019-20.

El ganador fue anunciado por la propia competición inglesa en su cuenta de Twitter, en la que felicitaron al alemán con un video recordando lo vivido en la campaña ya finalizada.

‘The Boss’, como es conocido, superó en la votación a técnicos como Frank Lampard (Chelsea), Brendan Rodgers (Leicester City) y Chris Wilder (Sheffield United).

🏆 Congratulations to Jürgen Klopp

The @LFC boss is your @BarclaysFooty Manager of the Season for 2019/20 #PLAwards pic.twitter.com/2rZyMpZfhV

— Premier League (@premierleague) August 15, 2020