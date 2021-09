Jurgen Klopp le ganó la pulseada a Marcelo Bielsa

El Liverpool de Jurgen Klopp le ganó al Leeds United de Marcelo Bielsa (0-3) para así mantenerse en la lucha por el primer lugar de la Premier League.

Los reds llevan tres triunfos y un empate en los cuatro encuentros que han jugado. Igualados a puntos con el Manchester United y el Chelsea, son terceros en la tabla por la diferencia de goles.

Three points at Elland Road, but all our thoughts are with Harvey ❤️

— Liverpool FC (@LFC) September 12, 2021