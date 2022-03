Jürgen Klopp y su incierto futuro con el Liverpool

El entrenador alemán del Liverpool FC, Jürgen Klopp, no dejó claro su futuro con el cuadro de la Premier League.

Klopp, que tiene contrato vigente hasta junio de 2024, aseguró que no está claro sobre su renovación con el cuadro “red”.

«Amo lo que hago, pero lo he dicho un par de veces: hay algo más fuera en el mundo, para ser honesto. Por el momento, estoy lleno de energía, pero tengo que asegurarme de que así sea (en 2024). No quiero sentarme y estar cansada la mayoría de las veces, y luego pensar: ‘Vaya, ¿por qué todos están molestos por las cosas que hay?», dijo en una conferencia de prensa.

De esta manera, el técnico teutón dejó su futuro en el aire.

«Mi futuro estará bien. No tengo que planificar nada, podría reservar la decisión para el último minuto. Permítanme decirlo así, eso no es un problema. No, el plan es el futuro del club en el que estamos trabajando constantemente», resaltó.