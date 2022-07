Juventus cierra el fichaje de Ángel di María

Este miércoles, 6 de julio, se dio a conocer que la Juventus FC de Turín llegó a un acuerdo con el extremo argentino Ángel Di María, para que sea su nuevo jugador para la próxima campaña.

Di María, que quedó libre tras finalizar su vínculo contractual con el París Saint-Germain, arribará esta misma semana a Turín para oficializar su fichaje.

De acuerdo al periodista Fabrizio Romano, “El Fideo” arribará al cuadro blanquinegro junto a Paul Pogba, quien también será una de las altas de “La Vecchia Signora” para la campaña 2022/23.

Por otro lado, el acuerdo de Di María con la Juve es solo por la temporada 2022/23.

Con 34 años, Angelito cuenta con una trayectoria envidiable tras haber vestido la camiseta del Rosario Central, Benfica, Real Madrid, Manchester United y al antes mencionado PSG.

Ángel Di María to Juventus, here we go! Admfter agreement reached on free move, Di María’s expected to fly to Italy this week. 🚨🇦🇷 #Juvenrus

Paul Pogba will also be in Turin on Saturday, deal done weeks ago.

One-year deal for Di María – docs being prepared to be signed soon. pic.twitter.com/7aAKfcrSEj

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 6, 2022