Juventus oficializó la cesión de Álvaro Morata

La llegada de Álvaro Morata a la Juventus ya es oficial, pues desde su arribo a Turín este lunes y su aprobación de las pruebas médicas este martes, solo faltaba la confirmación.

Fue el propio conjunto italiano el que se encargó de confirmar su llegada en un comunicado en el que señala que acordaron su llegada en calidad de préstamo por una campaña y diez millones de euros para el Atlético de Madrid.

Además, la escuadra bianconeri tendrá una opción de compra por si quieren quedarse con el 100% de los derechos del jugador a partir del 1 de julio por 45 millones de euros que se podrán pagar en un periodo de tres años. O también poder extender el préstamo abonando otros 10 millones y comprándolo por 35 al final del curso 2021-22.

La llegada de Morata a la Serie A se da luego de que el propio equipo turinés decidiera finalmente no fichar a Luis Suárez, quien aparentemente iría al colchonero, para así acordar el cambio. Además, ni el ‘Cholo’ Simeone ni el club se interpusieron a la salida del atacante, pues aunque no tenía malos resultados, el cuerpo técnico no lo veía 100% comprometido.

Ahora, el delantero volverá a vestir las rayas blanquinegras por segunda etapa, pues ya las usó entre el 2014 y el 2016, donde fue campeón de la liga y subcampeón de la Champions.

Sus números en aquellos dos periplos fue de 93 compromisos en los que marcó 27 goles y repartió 17 asistencias.