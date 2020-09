Juventus prepara tentadora oferta por Dzeko que incluye a De Sciglio

La #Juventus ha proposto Mattia #DeSciglio alla #ASRoma come contropartita per arrivare a Edin #Dzeko (valutazione €15M). Per il bosniaco pronto biennale da €7M a stagione. Contatti in corso. #calciomercato

— Nicolò Schira (@NicoSchira) 14 de septiembre de 2020