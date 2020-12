Juventus revela nuevos detalles sobre el frustrado fichaje de Luis Suárez

El delantero uruguayo, Luis Suárez registra una buena temporada en el Atlético de Madrid, si bien es cierto que la Juventus quedó a las puertas de hacerse con sus servicios el pasado verano.

Todo ello cuando el ariete aún formaba parte del Barcelona, pero acabaría uniéndose a la escuadra liderada por Diego Simeone. La entidad que ha establecido una hegemonía en la Serie A está siendo investigada por las irregularidades producidas en el examen de italiano del charrúa.

En una entrevista concedida ante los micrófonos de Sky Sport, Fabio Paratici, director deportivo de la Vecchia Signora, ha sido bastante claro al respecto.

«El club hizo un comunicado y aclaró mi posición. No tengo mucho que añadir y estoy muy tranquilo. Volvería a hacer todo de la misma manera, absolutamente sí. No es inoportuno pedirle información a una persona que se conoce desde hace mucho tiempo. Preguntar no es delito», afirmó.