El guardameta español del Chelsea FC, Kepa Arrizzabalaga, rompió el silencio y habló sobre su máximo deseo con el conjunto de Stamford Brigde: jugar con mayor regularidad.

«Claro que me gustaría jugar más. Mi último partido fue hace un mes, también de copa. A veces no es fácil saltar al campo con la misma naturalidad que si lo hicieras cada semana, pero intento estar preparado, entrenar fuerte y estar concentrado con el equipo», comentó Arrizabalaga.

Por su parte, Kepa fue pieza importante para la clasificación de su elenco a los cuartos de final en la Copa de la Liga, donde registró varias atajadas con mucho mérito; además, tuvo intervenciones claves en la tanda de penaltis.

«Noto la confianza del entrenador, lo que es muy importante. La he notado desde que llegó y creo que cuando tengo oportunidades estoy listo para ayudar al equipo. Es algo que me gusta. Quiero seguir jugando y si nos eliminan de la copa jugaré menos. Empiezo el partido con esa mentalidad. Me gusta estar en el campo con esa presión», añadió el guardameta.